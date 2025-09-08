Три новых детских сада открыли в Одинцове в сентябре

Группа-компаний «ПИК» в рамках комплексного развития территории возвела в микрорайоне Одинцово-1 три дошкольных учреждения. Детские сады уже приняли первых воспитанников и вошли в состав образовательного центра «Логос».

Сад № 94 на улице Березовой рассчитан на 60 малышей от трех до пяти лет — в нем есть уютные групповые комнаты и современный зал для занятий музыкой и спортом.

Сад № 92, расположенный также на улице Березовой, принимает чуть больше — 120 ребят от трех до семи лет. Группы также работают, питание готовится на пищеблоке полного цикла.

Самый большой — детский сад № 93 на улице Ракетчиков. Учреждение сможет принять 350 воспитанников от двух до семи лет. После его комплектования очередь в микрорайоне будет полностью ликвидирована.

Теперь у семей в ЖК «Одинцово-1» стало больше возможностей для выбора, а для Одинцовского округа в целом — это важный шаг вперед. Новые сады создают условия для развития и дают уверенность в будущем.