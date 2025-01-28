Три новых детских сада откроют в Одинцове весной 2025 года
Продолжается развитие инфраструктуры микрорайона «Одинцово-1». Весной этого года в жилом комплексе откроют сразу три детских сада. Дошкольные учреждения смогут принять 530 детей.
Дошкольные образовательные учреждения проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
«Вместимость самого большого детского сада — 350 мест. Площадь здания — почти восемь тысяч квадратных метров. Здесь разместятся 15 групп. Возраст воспитанников — от полутора до семи лет. Проектом предусмотрены спортивные и музыкальный залы, пищевой и медицинский блоки, групповые комнаты для занятий и отдыха», — рассказал Андрей Иванов.
Еще два детских сада, на 120 и 60 мест, расположены в помещениях, пристроенных к жилым корпусам. Их строительство также завершено.
Сейчас заканчивается комплектация всех трех дошкольных образовательных учреждений мебелью и необходимым оборудованием. Замечания от главы округа устранят до конца февраля. На март назначено лицензирование детских садов, после которого дошкольные учреждения начнут полноценную работу.
Отметим, что в жилом комплексе «Одинцово-1» продолжает строительство еще одного детского сада на 60 мест. Он будет введен в эксплуатацию летом этого года.