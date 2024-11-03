Три новых автомобиля скорой помощи поступили в Ленинский округ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал сотрудникам Видновской подстанции скорой помощи три новых автомобиля. Их будут использовать для оказания оперативной помощи жителям.

Ленинский округ получил три автомобиля класса «В» российского производства. В них есть дефибрилляторы, современные вакуумные отсосы, акушерские и реанимационные наборы, аппараты искусственной вентиляции легких, полный комплект иммобилизационных шин и термоконтейнеры.

«Такое оборудование позволит более эффективно оказывать помощь и спасать жизни. В ближайшие дни машины выйдут на линию», — сказала старший фельдшер Видновской подстанции Марина Овчинникова.

Каждый день в Ленинском округе на линию выходят 14 машин скорой помощи. Поэтому их регулярное обновление — очень важная задача.

Напомним, что ранее в округа Московской области поступило 77 новых автомобилей, еще 77 правительство планирует закупить в следующем году.

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