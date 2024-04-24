Три новых автобусных маршрута запустят в Балашихе в праздники | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 11:37 Три новых автобусных маршрута запустят в Балашихе в праздники Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Дополнительные автобусы на регулярных рейсах и еще три временных маршрута запустят в Балашихе 28 апреля, 5 и 12 мая. В эти дни жители традиционно посещают кладбища округа.

Транспортное обслуживание на праздники организуют по девяти маршрутам. Из них шесть регулярных и три дополнительных.

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Дополнительные рейсы будут работать с 9:00 до 16:00. Автобусы на маршруте «микрорайон Новый свет — кладбище „Новское“» будут ходить с интервалом 40 минут; «Балашиха-2 — кладбище „Новское“ — с интервалом 15 минут; „станция Железнодорожная — кладбище „Фенинское“» — с интервалом 35 минут. Проезд будет бесплатным 5 мая, а 28 апреля и 12 мая — по тарифу.

Дополнительную информацию можно получить в управлении экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону: +7 (495) 524-14-37 и по электронной почте: utds@balashiha.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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