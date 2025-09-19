Три новых автобусных маршрута свяжут Химки и Москву с 20 сентября

Поездки для жителей Подмосковья становятся более выгодными благодаря возможности использования единых столичных абонементов. Пассажирам доступны современные транспортные средства, оснащенные всем необходимым для комфортной поездки.

Маршрутная сеть пополнится рейсами под номерами 1383, 1873А и 1971. Перевозки будут осуществляться на современных автобусах, которые можно идентифицировать по специальным наклейкам «Москва — Область» на бортах.

Маршрут № 1383 проложит путь от станции метро «Планерная» до торговых комплексов «Мега» и «Ашан». Данный рейс создан для замены предыдущего маршрута № 383.

Новый маршрут № 1971, который дублирует маршрут № 971, соединит станцию метро «Сходненская» с жилым комплексом «Мишино». Маршрут 1873А также начнет движение от «Сходненской» и проследует до микрорайона «Велтон Парк».

С 27 сентября от станции метро «Беломорская» до квартала Клязьма начнет курсировать дополнительный маршрут 1342к, который дополнит существующий № 342к.

Оплатить проезд можно с помощью карты «Тройка», карты москвича или банковской карты. В салонах автобусов пассажиры смогут воспользоваться USB-зарядками, медиапанелями, крупными маршрутоуказателями и услугами аудиоинформатора.