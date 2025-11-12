Три новых автобуса поступили в школы Истры

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева автопарки школ муниципального округа Истра пополнили три новых автобуса. Они необходимы для перевозки детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Новый транспорт на 31 место поступил в Дедовскую школу-интернат, школу № 2 в «Восточном» и в Новопетровскую школу. Доставка учеников на автобусах гарантирует доступность образования для ребят, которые живут за несколько километров от учебных заведений.

Отметим, что весь транспорт соответствует современным стандартам безопасности и комфорта. Автобусы оборудовали системой спутниковой навигации «Глонасс», ремнями безопасности на всех сиденьях и поручнями. Для связи с водителем в салоне установили сигнальные кнопки «Просьба об остановке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.