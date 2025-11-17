Три новых арт-объекта появились в Наро-Фоминске
Три обычных телекоммуникационных шкафа превратились в арт-объекты, рассказывающие о важных страницах истории Наро-Фоминска. Мини-галерею под открытым небом создал художник Ари Арутюнян, участник всероссийского проекта «Артулочки».
Работы выполнены в фирменном стиле художника, который он оттачивал более 10 лет. Объект на улице Ленина создан в память о Шелковом комбинате, градообразующем предприятии Наро-Фоминска, и изображает ткачих. На улице Шибанкова появилась работа с бравыми солдатами, посвященная Кантемировской дивизии, судьба которой связана с Наро-Фоминским округом. Горожане уже фотографируются на фоне арт-объектов и делятся впечатлениями.
Начальник территориального управления Евгений Клюшкин отметил, что такие проекты являются лучшим способом оживить городское пространство даже в самых неожиданных местах.
«Договорились с художником рассмотреть возможность создания новых работ. У нашего города и округа много историй, достойных стать искусством», — сказал Евгений Клюшкин.