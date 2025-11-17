Три новых арт-объекта появились в Наро-Фоминске

Работы выполнены в фирменном стиле художника, который он оттачивал более 10 лет. Объект на улице Ленина создан в память о Шелковом комбинате, градообразующем предприятии Наро-Фоминска, и изображает ткачих. На улице Шибанкова появилась работа с бравыми солдатами, посвященная Кантемировской дивизии, судьба которой связана с Наро-Фоминским округом. Горожане уже фотографируются на фоне арт-объектов и делятся впечатлениями.