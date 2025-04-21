Три новые школы в Ленинском округе получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Глава Ленинского округа сообщил, что три новые школы из пяти получили разрешение на ввод в эксплуатацию и откроются в 2025 году. Объекты заработают в жилых комплексах «Горки парк», «Эко Видное 2.0» и «Пригород Лесное».

Школа в жилом комплексе «Горки парк» рассчитана на 1100 учеников.

«В наших планах на этот год было открытие пяти школ, одна из которых в ЖК „Эко Видное 2.0“ уже функционирует. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы смогли завершить строительство с опережением графика. Необходимые разрешения на ввод мы получили и для школы в ЖК „Пригород Лесное“, она также рассчитана на 1100 воспитанников», — прокомментировал Станислав Каторов.

Еще одну школу на 1675 учеников планируют открыть в жилом комплексе «Первый квартал». В рамках государственной программы также ведется строительство школы на 1350 мест в ЖК «Римский», которую также планируют запустить 1 сентября.

В пресс-службе добавили, что в трехэтажной школе в ЖК «Горки парк» будут обучаться 44 класса. Площадь объекта составила 13,7 квадратных метров. Внутри обустроили специализированные кабинеты, лаборатории, мастерские для работы с различными материалами, классы для кружков и группы продленного дня. В образовательном учреждении будут работать логопед, психолог, функционировать медицинский кабинет с процедурной. На каждом этаже создадут зоны отдыха с мебелью.

«Просторный актовый зал площадью более 400 квадратных метров с кладовыми, артистической и костюмерной станет центральным местом для проведения мероприятий. В школьной библиотеке и читальном зале ученики смогут найти дополнительную литературу для самообразования. Для занятий спортом предусмотрены несколько залов с раздевалками и душевыми, включая два спортивных зала и зал для альтернативных видов тренировок. На первом этаже находится столовая на 600 мест, а рядом — пищеблок с цехами для приготовления здорового питания», — сообщил заместитель главы городского округа Иван Гетман.

На прилегающей территории обустроили спортивную зону с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, зоны для гимнастики, две беговые дорожки, площадку для прыжков в длину и полосу препятствий, а также игровую зону для младших школьников и фруктовый сад.