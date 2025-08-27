Три новые школы откроют в Ленинском округе в сентябре

Три новые школы построят в Ленинском округе по народной программе партии «Единая Россия». Они появятся в деревне Коробово, поселках Мисайлово и Развилка. Готовность школ проверил депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Одна из школ появится в жилом комплексе «Горки парк» в деревне Коробово. Там уже завершают уборку помещений. В учреждении оборудования мастерские, библиотеку, пищеблок, медицинский кабинет, а также большой актовый зал.

К открытию также готовят школу в ЖК «Пригород Лесное». Это новый корпус образовательного центра «Старт», рассчитанный на 1100 мест.

Третьим объектом стала школа в ЖК «Римский» поселка Развилка на 1350 мест.

Владимир Жук отметил, что все учреждения округа прошли проверку на безопасность, соблюдение санитарных норм, качество питания и обеспеченность учебными материалами.

«В каждой школе предусмотрены просторные спортивные и актовые залы, лаборатории, медиатеки, комфортные зоны отдыха, созданы условия для детей с особыми потребностями. А в Мисайлове, например, в новом корпусе образовательного центра „Старт“ ребята смогут изучать олимпиадную математику, технологии виртуальной реальности и искусственный интеллект. И мы развиваем не только инфраструктуру, но и педагогический потенциал», — сказал Владимир Жук.

Всего в сентябре в Ленинском округе за парты сядут более 45 тысяч школьников, из них пять тысяч — первоклассники. В этом году в учреждения придут работать 196 новых учителей.