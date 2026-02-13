Три новые котельные в Кашире обеспечат теплом более 16 тысяч человек
Строительство трех современных котельных завершается в Кашире. Уже в этом году они обеспечат горячей водой и теплом несколько жилых домов, отделение полиции и больницу.
В рамках госпрограммы Московской области реализуется проект модернизации системы теплоснабжения. Три новые блочно-модульные котельные в Кашире находятся в финальной стадии готовности. Суммарно они обслуживают более 16 тысяч человек, а также несколько социальных объектов.
Котельная на улице 1-й Дзержинской обеспечит теплом школу, подстанцию скорой помощи, отделение полиции и больницу, а также снимет часть нагрузки с существующих мощностей. Объекты на улице Ильича и Коммунистической будут обслуживать жилые дома.
Строительная готовность всех трех котельных приближается к 100%.