Три новые котельные в Кашире обеспечат теплом более 16 тысяч человек

Строительство трех современных котельных завершается в Кашире. Уже в этом году они обеспечат горячей водой и теплом несколько жилых домов, отделение полиции и больницу.

В рамках госпрограммы Московской области реализуется проект модернизации системы теплоснабжения. Три новые блочно-модульные котельные в Кашире находятся в финальной стадии готовности. Суммарно они обслуживают более 16 тысяч человек, а также несколько социальных объектов.