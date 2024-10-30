Три новые котельные построят в Шатуре в следующем году

Работы по строительству котельной начались в поселке Бакшеево в городском округе Шатура. Всего в ближайшие годы в муниципалитете возведут три таких объекта.

Новый объект в поселке заменит старый, введенный в эксплуатацию в 1978 году. Сейчас он обеспечивает теплом почти 3000 человек.

Строящаяся котельная будет блочно-модульной. Ее мощность составит 10 мегаватт. Этого с запасом хватит, чтобы обеспечить теплом почти 50 домов и социальные объекты.

Одно из главных преимуществ котельной — ее экономичность. А еще она работает в автоматическом режиме.

«Основная часть оборудования изготавливается в Саратове. Оно уже готово, находится на заводе, на складе. Работы идут в графике. Окончание планируем на ноябрь 2025 года», — отметил заместитель главы городского округа Шатура Сергей Пигуль.

Блочно-модульные котельные сейчас также строят в поселках Мишеронский и Радовицкий. В 2025 году объекты ЖКХ начнут возводить еще в двух населенных пунктах — микрорайоне Керва и поселке Шатурторф.