Три новые котельные появятся в Шатуре к следующему отопительному сезону

В муниципальном округе Шатура к началу следующего отопительного сезона построят три новые блочно-модульные котельные мощностью 12 мегаватт каждая. Их возведут в поселках Радовицкий, Бакшеево и Мишеронский.

В поселке Радовицкий сейчас работает отопительное сооружение, которое построили еще в начале 70-х годов прошлого века. Под новую блочно-модульную котельную здесь подготовили фундамент, а также дымовую трубу и дизельный генератор.

«Все необходимое оборудование для монтажа на этом объекте закупили, сейчас оно находится на заводе генерального подрядчика, где происходит его комплектация», — сказал директор Муниципального автономного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального округа Шатура Александр Алексеев.

Точно такую же котельную строят и в поселке Бакшеево. Готовность объекта составляет свыше 40%. Рабочие уже залили фундамент для нового сооружения, вскоре начнут монтировать участки тепловой сети до места врезки. В поселке Мишеронский сейчас также возводят котельную.

Отметим, что в управлении капитального строительства начали проектировать еще два объекта: котельные в микрорайоне Керва и поселке Шатурторф.

Как отметил в своем телеграм-канале глава округа Николай Прилуцкий, модернизация теплосетей и котельных — одна из приоритетных задач, которую поставил на этот год губернатор Московской области Андрей Воробьев.