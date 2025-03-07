Три незаконных торговых объекта снесли в Реутове с начала 2025 года

В городском округе Реутов активно ведется работа по выявлению и ликвидации несанкционированно установленных нестационарных торговых объектов. На проспекте Мира, 59 был демонтирован шиномонтаж, установленный без разрешительных документов.

Владелец объекта получил уведомление о необходимости добровольного демонтажа и выполнил работы в установленный срок.

Нестационарные торговые объекты представляют собой временные сооружения, используемые для торговли или предоставления услуг. Для их размещения требуется наличие соответствующих разрешений. Они не только портят внешний вид города, но и мешают движению транспорта и пешеходов, а также могут угрожать безопасности граждан. Именно поэтому администрация города проводит систематическую работу по устранению таких объектов.

С начала года в Реутове уже убрали три незаконных нестационарных торговых объектов. До конца месяца планируется демонтировать еще два подобных объекта, а в течение года — устранить 25 таких сооружений.

Администрация города призывает владельцев соблюдать законодательство и своевременно устранять нарушения, чтобы избежать штрафов и принудительного демонтажа. Наведение порядка в городской среде остается приоритетной задачей для комфортной жизни горожан.