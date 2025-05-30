Три «народные тропы» обустроят во Фрязине

В округе началась реализация программы Московской области «Пешком», направленной на создание удобных и безопасных пешеходных маршрутов для жителей региона. В текущем году планируется проложить новые тротуары.

Первый участок пройдет вдоль теннисного корта и свяжет его со сквером на улице Институтской, дом 10а. Второй маршрут будет обустроен рядом с детским садом № 10. Третий тротуар появится возле жилого дома № 4 по улице 60 лет СССР.

Помимо прокладки самих тротуаров, специалисты уделят внимание оборудованию пешеходных дорожек бордюрами, которые отделят пешеходные зоны от проезжей части, повысив безопасность и эргономичность маршрутов.

«Мы рассчитываем завершить все работы в начале IV квартала этого года и создать дополнительные удобства для пеших прогулок и передвижения по городу», — отметил глава округа Дмитрий Воробьев.