Три мотоцикла и машину передали из Балашихи бойцам СВО

Глава Балашихи Сергей Юров совместно с депутатами Мособлдумы Николаем Черкасовым и Андреем Холодом отправил очередную партию гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Поставка состоялась недавно и включала в себя несколько мотоциклов, резину и запчасти для автомобилей, обмундирование, медицинское оборудование, продукты питания, медикаменты и маскировочные сети, сплетенные волонтерами группы «Сетевые пчёлки Балашихи».

По словам Андрея Холода, общественная инициатива по помощи бойцам СВО стала доброй традицией в округе.

«Отправляем гуманитарную помощь весом пять тонн и выше. В прошлые месяцы мы уже передали три мотоцикла и один автомобиль. Находимся в постоянном контакте с бойцами, общаемся каждый день, стараемся выполнять все просьбы ребят», — отметил депутат.

Сбор гуманитарной помощи организован благодаря совместным усилиям местных властей, депутатов и неравнодушных жителей округа. В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

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