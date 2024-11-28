Три молодых врача пополнили штат Егорьевской больницы

Три молодых специалиста пришли на работу в Егорьевскую больницу. Среди них — врачи рентгенэндоваскулярной диагностики Вячеслав Атрошенко и Руслан Хисанов.

Во время операции эти медики надевают на себя тяжелые халаты с железными пластинами. Они лечат заболевания сосудов без хирургических разрезов под местной анестезией и под контролем спецоборудования.

Вячеслав Атрошенко переехал в Егорьевск из Москвы. Он повышает свою квалификацию: помимо работы, учится в аспирантуре. После защиты диплома Вячеслав станет кандидатом медицинских наук.

Еще один новый специалист сосудистого центра — Руслан Хисанов. Он окончил ординатуру в Оренбургском медицинском университете. Устроится в Егорьевский центр врачу помог наставник. Руслан сравнивает свою работу с алмазной огранкой. Ведь сосуды маленькие, а операция на них — ювелирная.

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