Три молодежных театра представят Подмосковье в финале всероссийского конкурса

Финал VI сезона Молодежного проекта «Театральный поединок» пройдет 24 ноября на большой сцене Московского губернского театра. Инициатива нацелена на создание творческого сообщества, в рамках которого любой желающий может достичь профессиональных высот.

К проекту в этом сезоне присоединились юные актеры из 32 коллективов театральных студий 25 подмосковных городов. В финал вышли театр «Дебют» из Волоколамска, театральная студия «Мозаика» из Дедовска и Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок.

В рамках заключительных мероприятий состоится игра «Театральный поединок», которая позволит определить место каждой команды на пьедестале почета.

В финальный день проекта запланированы творческие встречи и мастер-классы. Для художественных руководителей коллективов, педагогов и директоров Домов культуры Московской области проведут лекции и выступления ключевых экспертов.

Организаторы также подготовили торжественную церемонию награждения победителей, финалистов и участников.