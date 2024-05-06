Подмосковье выиграло 3 медали на Кубке России по гребле | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:17 Подмосковье выиграло 3 медали на Кубке России по гребле Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Они получили два золота и одну бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, золотые медали выиграли Иван Дмитриев и Елена Анюшина. Бронзу получил Максим Оселедко.

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В результате соревнований спортсменов отберут в сборную России для участия в Играх БРИКС и чемпионате Европы.

Всего в соревнованиях участвовали около 300 спортсменов более чем из 25 регионов страны. Турнир прошел с 3 по 8 мая в Краснодаре.

Новости Подмосквья можно обсудить в «Суперчате 360».