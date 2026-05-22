Подмосковные фехтовальщики выиграли 3 медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены успешно выступили на всероссийском первенстве по фехтованию среди юниоров и юниорок возрастной категории до 24 лет. Они принесли в копилку региона три награды различного достоинства.

В индивидуальных соревнованиях девушек на шпагах высшую ступень пьедестала заняла Виктория Раменскова, представляющая спортивную школу олимпийского резерва имени Сыроежкина в Бронницах.

Бронзовым призером в этой же дисциплине стала Анастасия Забелина, которая тренируется в областном центре олимпийских видов спорта и спортивной школе Долгопрудного.

Среди юношей в дисциплине «шпага» отличился Михаил Казмин из областного центра олимпийских видов спорта и училища олимпийского резерва № 2 в Звенигороде, который стал обладателем серебряной награды в личном зачете.

Первенство страны среди юниоров и юниорок до 24 лет проходит в Туле в период с 18 по 25 мая в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

В турнире приняли участие сильнейшие молодые фехтовальщики из множества регионов страны. Соревнования представляют собой ключевой этап отбора в юниорскую сборную России для последующего участия в международных стартах.