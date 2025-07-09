Три матери-героини из Подмосковья получат дополнительную выплату к пенсии

В России ввели новые меры поддержки для матерей-героинь. Три жительницы Московской области смогут претендовать на ежемесячную выплату к пенсии в размере 36,5 тысячи рублей.

Матерям-героиням положены значительные льготы: внеочередная медицинская помощь, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, право на бесплатный земельный участок.

При желании многодетная мать может отказаться от льгот в пользу ежемесячной денежной выплаты, которая превышает 72 тысячи рублей и подлежит ежегодной индексации.

«Наш регион всегда славился крепкими семьями, традициями, преемственностью поколений. Мы гордимся, что в Московской области почетное звание „мать-героиня“ носят три замечательные женщины. Они — пример самоотверженности, мудрости и безграничной материнской любви», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Ранее звание присвоили Татьяне Салтыковой из Орехово-Зуева, Екатерине Зотовой из Протвина и Ольге Шведовой из Наро-Фоминска.

Мать-героиня должна быть гражданкой России, как и ее 10 или более детей. Младшему из них должно быть не менее года. Кроме того, семья должна быть социально ответственной.

Присвоение звания сопровождается единовременной выплатой в размере миллиона рублей. Кандидатуры могут выдвигать местные власти или трудовые коллективы.