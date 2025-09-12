Три магистральных трубопровода отопления прошли испытания в Балашихе

С начала сентября в городском округе Балашиха проведены гидравлические испытания на трех магистральных трубопроводах системы отопления. Эти мероприятия являются частью подготовки к предстоящему отопительному сезону и направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерных коммуникаций.

Гидравлические испытания представляют собой процедуру, направленную на проверку надежности, прочности и герметичности трубопроводов. Во время опрессовки система заполняется водой, а давление внутри труб увеличивается в 1,5-2 раза выше обычного рабочего уровня. Такое воздействие позволяет выявить потенциальные дефекты и проблемные участки, которые могут привести к авариям или утечкам.

Основная задача опрессовки — обнаружить повреждения, слабые соединения и негерметичные стыки, чтобы своевременно провести ремонтные работы до начала отопительного сезона.

Проведение гидравлических испытаний — один из ключевых этапов подготовки коммунальных сетей Балашихи к зимнему периоду, гарантирующий комфорт и безопасность жителей городского округа.