Три лыжные трассы открыли в Ленинском округе

Любители зимних прогулок и лыжного спорта могут активно отдохнуть в Ленинском округе. Им доступны главная лыжная трасса в парке «Апаринки» в Видном, а также маршруты в музее-заповеднике «Горки Ленинские» и на территории школы в поселке Развилка.

Профессиональная трехкилометровая трасса в «Апаринках» является главной и наиболее оборудованной площадкой для лыжного спорта. Она подходит для любого уровня подготовки — от начинающих до опытных спортсменов. Для тех, кто не имеет собственного снаряжения, с 9:00 до 20:00 работает пункт проката лыж и ботинок. Также доступна услуга профессионального парафинирования лыж. В парке созданы все условия для комфорта посетителей: теплые раздевалки, туалет, уютная зона отдыха, кафе и автостоянка.

Качество покрытия трассы поддерживается на высоком уровне. Для подготовки лыжни применяют специализированную технику. Снегоход «Буран» со специальным резаком постоянно накатывает трассу, создавая плотную и ровную колею.

«Мы стремимся создать все необходимые условия для того, чтобы каждый житель и гость мог в полной мере насладиться зимними развлечениями в нашем округе. Мы постарались учесть все потребности наших посетителей, создав комфортные условия и обеспечив доступность необходимого оборудования», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Владимир Каширин.