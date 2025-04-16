Три локации в Истре представили на всероссийский конкурс благоустройства

Три объекта на выбор предложили благоустроить в 2026 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Это сквер на улице Станционной в Снегирях, сквер у дома культуры в Покровском и территория рядом с домом 49а на улице Северной в Новопетровском.
Жители Истры смогут напрямую выбрать понравившийся объект для дальнейшего благоустройства на сайте. Всероссийское онлайн-голосование состоится с 21 апреля по 12 июня.
По результатам предыдущих голосований в округе уже преобразились парк на набережной реки Песочной, сквер у Истринского драмтеатра и «Березовая роща» в деревне Черная.
Также администрация округа наметила и другие изменения. В планах — обустройство тротуаров, ремонт и установка новых детских площадок и комплексное обновление дворов.
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