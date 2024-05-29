Три лесных пожара потушили в Подмосковье 28 мая

Лесные пожарные Подмосковья затушили три очага возгорания во вторник, 28 мая. В ближайшие дни в регионе прогнозируется высокая степень пожарной опасности.

Пожары случились в Логиновском лесничестве в километре от деревни Семеново (Павловский Посад), в Виноградовском лесничестве в паре километров от Слободки Алешино и в Ступинском лесничестве недалеко от города Ступино. Все очаги быстро затушили, не дав огню распространиться на большую площадь. Задействовали 22 машины и 40 человек.

Прогнозируется, что 29, 30 и 31 мая в Подмосковье будет сохраняться четвертый класс пожарной опасности, за исключением некоторых отдельных лесничеств. В ближайшие дни в регионе будет сухо и по-летнему жарко, до +28 градусов. Если увидели огонь или дым в лесу, звоните по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или в Систему-112.

Ограничения на посещение всех лесничеств в Подмосковье действуют до 3 июня.

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