Три купели для крещенских купаний откроют в Дмитрове 18 января

В Дмитровском округе организуют три купели для крещенских купаний. Об этом рассказал глава округа Иван Курданин на оперативном совещании.

Иван Курданин, начальники территориальных управлений и заместители провели первое оперативное совещание в 2025 году. Одна из главных тем повестки — подготовка к проведению крещенских купаний. В этом году организуют три места для омовений в ночь на 19 января. Они расположатся в селе Ильинском на базе отдыха «X-LAND», в Яхроме у Троицкого храма и в селе Жестылево на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы на роднике.

Всю ночь будут дежурить сотрудники полиции и спасатели. Места купания оборудуют теплыми помещениями для переодевания, организуют выдачу горячего чая. Для удобства жителей продлят работу автобусов.

«Уважаемые жители, выход на лед категорически запрещен! Обряд крещенского купания рекомендуется соблюдать только в специально оборудованных для этого местах. Берегите себя!» — написал в своем телеграмм-канале глава округа Иван Курданин.

На совещании также рассмотрели вопросы, касающиеся работы с обращениями жителей, содержания территорий и другие.