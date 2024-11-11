Три культурных проекта Подольска отметили в финале всероссийской программы

Флагманская программа «Капитаны культуры» является ядром арт-кластера «Таврида». Финал, проходивший на площадке академии «Меганом» в Крыму, собрал представителей творческих индустрий, культуры и искусства.

Обучение в рамках программы дает молодым специалистам возможность получить новые знания под руководством опытных наставников и поучаствовать в различных проектах. Управленцы изучают стили лидерства, способы стратегического мышления и многие другие направления.

Среди участников программы были четыре представителя Подольска: директор дома культуры «Молодежный» Ирина Талпа, заместитель директора по развитию центра «Дубровицы» Елизавета Марушкей, директор дома культуры имени 1 мая Яна Гайша и замдиректора ДК имени Лепсе Наталия Бодаква.

Каждому из управленцев нужно было после завершения обучения защитить свой проект. Десять лучших попали в финал программы, в том числе работы Натальи Бадаква, Елизаветы Марушкей и Яны Гайша.

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