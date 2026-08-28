Три котельные реконструируют в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в рамках государственной программы Московской области продолжается реконструкция трех котельных в поселках Суханово, Измайлово и Развилка. Работы направлены на повышение надежности теплоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг для жителей муниципалитета.

В котельной поселка Измайлово, являющейся единственным источником теплоснабжения для всего населенного пункта, специалисты приступили к демонтажу одного из двух котлов. На его место будут установлены два новых агрегата меньшей мощности, что позволит обеспечить более стабильное горячее водоснабжение в летний период и повысить надежность системы в целом. В настоящее время демонтаж одного котла ТВГ-8 выполнен, установлены два новых современных агрегата. Второй котел остается в работе, для резервирования оборудования смонтирована дизельная котельная. Работы по реконструкции объекта запланированы на 2026–2027 годы.

Параллельно ведется реконструкция еще двух котельных. В поселке Суханово, где работы начались в прошлом году, уже смонтировано газогорелочное оборудование, теплообменники отопления и горячего водоснабжения. В Развилке котельная реконструируется с увеличением мощности, что позволит расширить ее возможности и повысить эффективность теплоснабжения.

Предстоящий отопительный сезон планируется провести на новом котельном оборудовании. Замена насосов отопления и горячей воды будет производиться параллельно с работой действующего оборудования, что позволит избежать перебоев в теплоснабжении жителей в период проведения ремонтных работ.