Три котельные капитально отремонтируют в Пушкино в 2025 году

Модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства обсудили на совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева . На мероприятии озвучили планы, которые реализуют в этом направлении в Пушкинском округе.

В Пушкино по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы реализуют 22 мероприятия. В этом году капремонт проведут на пяти участках тепловых сетей и в трех котельных.

До 2026 года должны провести ремонт котельной «Заводская» в Ивантеевке и построить блочно-модульную котельную в поселке Лесной. К концу этого года капитально отремонтируют девять участков тепловых сетей в Ивантеевке и Лесном и три котельные.

Сейчас в котельной № 2 в Лесном уже начали менять котлы и насосы. Работы будут идти до окончания отопительного сезона.

Другой темой совещания стал паводок. В этом году он начался на месяц раньше.

«Мы видим, что снега на улице уже практически нет, но на территории в любом случае есть уязвимые участки, за которыми нужно внимательно следить», — сказал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.