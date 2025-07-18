Три контейнерные площадки обновят в Дзержинском до конца года

В Дзержинском по программе модернизации обновят три контейнерный площадки в этом году. Работы выполнят на улицах Бондарева, Лермонтова и Томилинской. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

Сейчас отраслевое министерство совместно с администрациями округов уделяет внимание тем адресам, где чаще наблюдаются перенакопления.

«Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Точки сбора мусора приводят к единому стандарту. На каждой современной площадке располагают специальные емкости для раздельного сбора отходов. Кроме того, на всех объектах оборудуют удобный проезд для мусоровозов, а также устанавливают ограждения и камеры для контроля.