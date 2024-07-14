Три комплекса радиоэлектронной борьбы отправят в зону СВО из Подольска

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал в зону специальной военной операции три комплекса радиоэлектронной борьбы. С их помощью беспилотные аппараты противника теряют связь с оператором.

Глава Подольска Григорий Артаномов встретился с участником специальной военной операции. Валерий и еще 30 подольчан служат в отдельном мотострелковом батальоне. Им передали три комплекта системы радиоэлектронной борьбы, с помощью которых бойцы будут обезвреживать беспилотные летательные аппараты.

«Наш депутат Московской областной думы Павел Максимович нашёл возможность приобрести эти три комплекса электронной борьбы. Я думаю, что они вам пригодятся там, где вы служите», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.