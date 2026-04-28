Три команды представят Солнечногорск на областном этапе «Зарницы 2.0»
В парке Победы городского округа Солнечногорск состоялась военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Около 30 школьных команд боролись за право представлять свой округ на региональном этапе соревнований.
Игра проходила в трех возрастных категориях. Участники были распределены по ролям: командиры, штурмовики, операторы БПЛА, связисты, инженеры-саперы, медики и военкоры. Каждая роль предполагала выполнение определенных задач, от работы с картами до пилотирования и расшифровки.
Команды прошли через множество испытаний, включая военизированную эстафету, выживание в экстремальных условиях, оказание первой помощи, строевую, физическую и стрелковую подготовку, управление беспилотниками, полосу препятствий, эвакуацию раненых, лазертаг и интервью.
По итогам соревнований были определены победители и призеры в каждой возрастной категории. В младшей первое место занял лицей № 1 имени Александра Блока, в средней — Радумльский лицей-интернат, а в старшей — школа № 4.
«Ребята проявили волю к победе и показали настоящий командный дух. Участие в „Зарнице“ сплачивает, учит взаимовыручке, укрепляет патриотические чувства. Уверена, что наши школьники получили бесценный опыт», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова.
Победителей наградили грамотами, и теперь им предстоит отстоять честь Солнечногорска на региональном этапе «Зарницы 2.0».