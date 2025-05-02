Три коллектива из Можайска приняли участие в областном танцевальном конкурсе

На сцене культурно-досугового центра в Можайске подвели итоги Московского областного открытого фестиваля-конкурса хореографического искусства «Волшебный мир танца». В этом году участие в нем приняли порядка 50 танцевальных коллективов и 45 сольных исполнителей.

Около тысячи участников мероприятия представили жюри и зрителям 150 номеров в различных направлениях хореографического искусства: классический, народный, эстрадный и современный танец.

Выступления оценивали заслуженный работник Культуры Российской Федерации, профессор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Валерий Бутыркин, заслуженный работник Культуры Российской Федерации, педагог высшей категории Московского Государственного хореографического училища имени Леонида Лавровского, председатель экспертной комиссии Министерства Московской области Елена Щеголева, доцент кафедры современной хореографии в Московском Государственном институте культуры и искусств Тимофей Тимофеев.

Можайский муниципальный округ представили народный коллектив ансамбль танца «Калинка», театр-балета «Грация» и хореографический коллектив «Грильяж». Танцоры достойно выступили на областном творческом состязании. Итоговый протокол заседания жюри конкурса опубликовали в группе Можайского культурно-досугового центра.

Отметим, что фестиваль-конкурс «Волшебный мир танца» проходит в муниципалитете с 1999 года, в 2016 году его включили в перечень областных мероприятий.