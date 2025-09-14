Три картофелехранилища вместимостью 9 тысяч тонн построят в Дмитрове

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили работу агропромышленного комплекса в муниципалитете. Сначала они посетили холдинг «Дмитровские овощи» и побывали на производственной площадке АО «Агрофирма Бунятино». Именно эта компания обеспечивает наибольший объем урожая в округе.

Директор холдинга Сергей Филиппов показал современные овощехранилища и площадку под строительство трех новых картофелехранилищ. Инвестиции в проект составили 127,5 миллионов рублей. Завершение запланировано в третьем квартале 2025 года.

«В 2024 году предприятию были выделены субсидии в рамках государственной программы „Сельское хозяйство Подмосковья“ на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Средства направлены на поддержку производства молока, овощей и картофеля, зерновых культур, развитие элитного семеноводства и приобретение сельскохозяйственной техники, а также мелиорацию земель», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ходе уборочной кампании собрано 65 тысяч тонн картофеля, зерновых и зернобобовых — 15 тысяч тонн.

Далее Михаил Шувалов и Сергей Двойных посетили селекционно-семеноводческое предприятие «Дока-Генные Технологии». Руководители компании рассказали, что за 20 лет здесь реализовали полный цикл в картофелеводстве: от создания собственных сортов до поставок продукции в торговые сети. В прошлом году произвели 45,5 тысяч тонн продукта, а также свыше девяти тысяч тонн овощей и около четырех тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Продукцию поставляют в торговые сети под маркой «Вегетория».

К 2028 году здесь планируют увеличить производство картофеля до двух миллионов тонн мини-клубней в год. Для этого построят новые теплицы и лаборатории, автоматизируют склады и производственные цеха. Отметим, предприятие уже получает поддержку на развитие семеноводства и выращивание сельскохозяйственной продукции. Главная миссия компания — импортозамещение и обеспечение страны качественным посевным материалом.

Далее Михаил Шувалов и Сергей Двойных также осмотрели Центр диагностики заболеваний, тепличный комплекс с системой гидропоники для производства безвирусных мини-клубней, проект с использованием нейросетей и дронов для дистанционной диагностики болезней картофеля непосредственно в поле.

«Такие предприятия — наша гордость и гарантия того, что на столах жителей всегда будут качественные продукты местного производства», — подчеркнул Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа.