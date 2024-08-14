Три гидротехнических сооружения отремонтировали в Пушкинском округе

Гидротехнические сооружения отремонтировали в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске. В округе продолжается работа по подготовке к отопительному сезону.

Вопросы, которые возникают во время подготовки к осенне-зимнему сезону, обсудили на совещании с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым. Он напомнил, что управляющим организациями, не соответствующим требованиям, грозят штрафы или даже лишение лицензии.

«Особое внимание мы уделяем домам с высокой степенью износа на отдаленных территориях. В Пушкинском насчитывается 26 гидротехнических сооружений. Сейчас определяем порядок исследований по рискам в случае ЧС, определим действия по проектированию. Три основные гидротехнические станции в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске отремонтированы», — прокомментировал Максим Красноцветов.

Также на встрече отметили, что в округе удалось решить проблемы с несанкционированными свалками, в том числе в лесу. Глава муниципалитета поручил усилить работу в этом направлении на частных территориях.

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