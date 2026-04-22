Три фонтана привели в порядок и запустили в Чехове

Управляющая компания «Чеховское благоустройство» продолжает подготовку водных объектов к летнему сезону. Фонтаны запустили на улице Полиграфистов, на бульваре Антона Чехова и перед Дворцом спорта «Олимпийский».

В Чехове начался сезон фонтанов. Специалисты завершили все пусконаладочные работы, проверили давление в системе и настроили форсунки. Теперь фонтан на бульваре Чехова функционирует в штатном режиме.

Следующим стал фонтан недалеко от Дворца спорта «Олимпийский». Там проводились интенсивные работы: полная очистка чаши и внешних элементов конструкции, проверка состояния форсунок и их направление для обеспечения правильного водного рисунка, а также очищение внутренних фильтров и труб, подготовка насосов к работе.

Фонтан в сквере на улице Полиграфистов прошел расконсервацию с последующей очисткой и проверкой гидросистем, а также регулировкой водных режимов.

Сотрудники управляющей компании напоминают, что к объектам нужно относиться бережно: не бросать в чашу мусор и не позволять детям забираться внутрь. Это позволит сохранить сложное оборудование, которое скрыто под водой.