Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 277 тысяч поездок на автобусах с января

С начала 2026 года пассажиры совершили в автобусах «Мострансавто» более 276,7 миллиона поездок. Специалисты компании определили три филиала с наибольшим объемом перевозок.

Самым популярным стал МАП № 10 в Королеве. С начала года на маршрутах филиала зарегистрировано свыше 37,5 миллиона поездок. Наиболее востребованным оказался маршрут № 392 «Королев (ул. Силикатная) — Москва (а/с ВДНХ)», которым воспользовались более 1,9 миллиона раз.

На втором месте — МАП № 11 в Балашихе. С начала года на его маршрутах зафиксировано более 35,1 миллиона поездок. Самым популярным стал маршрут № 447 «Балашиха-2 — Москва (м. Щелковская)», на котором выполнено более 1,8 миллиона поездок.

Замыкает тройку лидеров МАП № 12 в Ногинске. С начала года его маршрутами воспользовались более 27,9 миллиона раз. Самым востребованным стал маршрут № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск», где с начала года совершено более 980 тысяч поездок.