Три двойни за день приняли в Видновском перинатальном центре

В октябре врачи Видновского перинатального центра приняли три пары близнецов. Женщины с многоплодной беременностью родили в один день, рассказали в Минздраве Подмосковья.

«Удивительный октябрь! В один день родили сразу три пациентки с многоплодной беременностью. Мамы двух доношенных двоен уже в палатах с детьми. Малыши, которые появились на свет на 33-й неделе после кесарева сечения, пока находятся в отделении детской реанимации», — рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

Мама одной из двоен рассказала, что новорожденные девочки — первые дети в семье. Вместе с мужем назвать дочек решили именами своих бабушек — Антониной и Анисьей.

С начала года в Видновском перинатальном центре приняли уже пять тысяч детей, среди них почти 80 пар близнецов.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.