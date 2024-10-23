Три двойни родились в Красногорском роддоме в октябре 2024 года

В Красногорском роддоме за девять месяцев количество новорожденных увеличилось на 241 малыша по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре 2024 года медики помогли появиться на свет 221 младенцу, в том числе трем двойням.

Всего с начала года красногорские специалисты помогли появиться на свет 2712 младенцам.

За прошедшую неделю родились 76 детей — 43 мальчика и 33 девочки. Родители получили свидетельство, не выходя из медицинского учреждения. Самыми популярными именами стали Александр, Константин, Екатерина и Мария, а самыми редкими — Мелисса, Аврора и Кассия.

«Красногорский роддом входит в состав многопрофильного стационара Красногорской больницы и имеет возможность оказать помощь пациенткам с экстрагенитальной патологией, получить консультации и помощь узкопрофильных специалистов. Взрослая и детская реанимации, девять индивидуальных родильных залов, экстренный родильный зал, мельцеровский бокс, родильный зал для женщин с инфекционной патологией, новое оборудование и команда высококвалифицированных специалистов — мы многое можем предложить пациенткам», — отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы Рустем Наилевич Ибрагимов.

Все больше женщин выбирают Красногорский роддом. Сюда приезжают жительницы Истры, Химок, Дедовска, а также московских микрорайонов Митино и Строгино.

В области работает единый кол-центр «Стану мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03. Родителей проинформируют о документах, которые необходимо взять в роддом, комплексной услуге при рождении ребенка, а также помогут записать на прием к специалистам.

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