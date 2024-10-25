Три двойни появились на свет в перинатальном центре в Видном в один день

В Видновском перинатальном центре в один день на свет появились три двойни, среди которых одна пара девочек и две «королевские». Это событие произошло уже во второй раз за год.

Заведующая родовым отделением Наталия Ермакова сообщила, что такие случаи происходят раз в 20-25 лет. Три пациентки с многоплодной беременностью родили в один день. Мамы двух доношенных двоен уже находятся в палатах с детьми, а малыши, которые появились на свет на 33-й неделе после кесарева сечения, пока остаются в отделении детской реанимации.

Напомним, с начала года в Видновском перинатальном центре уже родились пять тысяч малышей, среди которых почти 80 пар двойняшек. Ожидается, что до конца года еще тысяча семей со всего Подмосковья станут счастливыми родителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».