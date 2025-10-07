Три дома в ЖК Skolkovo ONE в Одинцове обеспечит теплом автоматическая котельная

Котельная в ЖК Skolkovo ONE в Одинцове оборудована тремя современными водогрейными котлами. Объект имеет вторую категорию надежности теплоснабжения и электроснабжения, что гарантирует высокий уровень качества и безопасности.

В котельной установлены системы противопожарной защиты и вентиляции, а также инновационные системы автоматического регулирования, позволяющие эксплуатировать ее без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Так, в случае загазованности или при пожаре происходит автоматическое отключение подачи газа. Для учета и контроля его расхода установлен измерительный комплекс с ротационным счетчиком и корректором, обеспечивающий дистанционную передачу данных.

Ввод в эксплуатацию собственной котельной позволит обеспечить комфортные условия проживания в жилом комплексе Skolkovo ONE и снизить эксплуатационные расходы для жителей.