Три девушки стали жертвами ДТП в Шатуре

Прокуратура Шатуры проследит за расследованием ДТП с 3 погибшими девушками

Шатурская городская прокуратура следит за расследованием уголовного дела, связанного с ДТП на автодороге Великодворье — поселок санатория «Озеро Белое». В результате столкновения погибли три девушки.

16 августа в 22:50 водитель легкового автомобиля ВАЗ потерял контроль над управлением, что привело к выезду на правую сторону обочины. Там произошло столкновение с деревом и опрокидывание машины.

На месте трагедии погибли 15-летняя девушка, ее 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга, которая была за рулем.

Шатурская прокуратура активно работает над выяснением всех обстоятельств происшествия и контролирует процесс расследования уголовного дела, инициированного следственными органами по статье 264, ч. 5 УК РФ.

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