Три девушки стали жертвами ДТП в Шатуре

Прокуратура Шатуры проследит за расследованием ДТП с 3 погибшими девушками

Фото: Прокуратура Московской области

Шатурская городская прокуратура следит за расследованием уголовного дела, связанного с ДТП на автодороге Великодворье — поселок санатория «Озеро Белое». В результате столкновения погибли три девушки.

16 августа в 22:50 водитель легкового автомобиля ВАЗ потерял контроль над управлением, что привело к выезду на правую сторону обочины. Там произошло столкновение с деревом и опрокидывание машины.

На месте трагедии погибли 15-летняя девушка, ее 18-летняя сестра и их 19-летняя подруга, которая была за рулем.

Шатурская прокуратура активно работает над выяснением всех обстоятельств происшествия и контролирует процесс расследования уголовного дела, инициированного следственными органами по статье 264, ч. 5 УК РФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Москвичей пустили на строящиеся станции Троицкой линии метро

«Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти

Что спасет США от «ревизии»?

Московские предприятия выпустили за год более полумиллиона сумок и шляп

Любить свое дело и делать его лучше всех. Гендиректор завода в Серпухове — о своей формуле успеха

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте