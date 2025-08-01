Три детских сада в Химках признали лучшими в Подмосковье

Три дошкольных образовательных учреждения Химок стали победителями регионального конкурса «Лучший детский сад — 2025». «Котенок», «Светлячок» и «Улыбка» при «Тридцать первой школе» обошли 32 других участника.

Конкурс стал платформой для выявления и распространения инновационного опыта и современных эффективных методик в воспитании детей дошкольного возраста среди областных образовательных учреждений. Участники представили судьям проекты и материалы, реализуемые в их детских садах.

«Котенок», «Светлячок» и «Улыбка» могут похвастаться высококвалифицированными кадрами — это обладатели премий конкурсов профессионального мастерства городского, областного и всероссийского уровней.

Воспитанники детских садов также регулярно становятся победителями и призерами выставок и конкурсов разных направленностей: творческих и исследовательских.

«Победа подтверждает высокий профессионализм педагогов и качественную организацию образовательного процесса. Мы гордимся нашими педагогами», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Почетные награды по итогам конкурса педагоги трех детских садов Химок получат на августовской педагогической конференции.