Три детских сада Ленинского округа стали лауреатами всероссийских конкурсов

По итогам 2024-25 учебного года сразу три дошкольных отделения образовательных учреждений муниципалитета вошли в число лауреатов всероссийских конкурсов. Одними из лучших детских садов России признаны отделения Лопатинской и Развилковской школ, а также Видновской гимназии.

Дошкольные отделения Развилковской школы и Видновской гимназии отмечены дипломами победителей смотра-конкурса «Детский сад года», а дошкольное отделение Лопатинской школы стало лауреатом в номинациях «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2025» и «Лидер в организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями-2025» на конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны — 2025».

Заместитель директора Лопатинской школы, депутат окружного совета Алена Кокоева рассказала, что образовательное учреждение представило на конкурсе опыт комплексной коррекционной работы специалистов с детьми разных нозологических групп, а также в периоды кризисов развития и социальной адаптации, с поведенческими и эмоциональными проблемами.

Коллектив Лопатинской школы также принял участие во всероссийском конкурсе проектов и программ по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи «Гражданин и патриот России — 2025», где получил диплом лауреата.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что образовательные организации муниципалитета продемонстрировали передовой педагогический опыт и высокие показатели качества образования на всероссийском уровне. Он поблагодарил руководство и коллективы школ за профессиональное мастерство.