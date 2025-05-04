Три детских оздоровительных лагеря откроются в Подольске в июне

Первые смены стартуют в детских оздоровительных лагерях Подольска в июне. Также дети округа смогут отдохнуть на побережье Черного моря.

Так, первая смена в «Ромашке» начнется 1 июня, в лагере «Родина» — 3 июня, в «Полюсе» — 8 июня. Льготные категории жителей смогут получить бесплатные путевки в них.

Еще 200 детей из Подольска отдохнут в лагерях на Черноморском побережье. Это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, 800 детей из семей участников спецоперации, проживающих в Московской области, побывают в детском оздоровительном лагере «Литвиново».

Также в Подольске будет работать 31 лагерь дневного пребывания. Их откроют на базе 23 общеобразовательных организаций округа.

Отметим, что еще свыше 200 рабочих мест организуют на базе учреждений по работе с молодежью и образовательных организаций Подольска.