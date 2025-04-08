Три человека пострадали от укусов клещей в Жуковском

Необычайно теплая зима в Подмосковье привела к преждевременному пробуждению клещей, о чем официально предупредило Министерство экологии Московской области. Клещи особенно активны и опасны во влажных и тенистых местах — в лесах, на полях, в парковых зонах и садовых участках.

По данным медицинских учреждений, за последние два месяца этого года в приемное отделение Жуковской областной больницы уже обратились трое пострадавших от укусов клещей, среди которых двое взрослых и один ребенок. Медики подчеркивают, что хотя сам по себе укус не представляет опасности, клещи являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как энцефалит и боррелиоз — болезнь Лайма.

Специалисты дают рекомендации для населения: при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо аккуратно удалить и обязательно сдать на лабораторное исследование. После этого нужно незамедлительно обратиться к инфекционисту по месту жительства для дальнейшего наблюдения. Для тех, кто планирует активный отдых в лесных зонах, рекомендуют пройти курс вакцинации от клещевого энцефалита, который проводят в несколько этапов и требует заблаговременного начала.

Администрация Жуковского провела профилактику — 1 апреля городской парк культуры и отдыха обработали против клещей. В планах властей — масштабная обработка всех парковых зон и скверов города в начале апреля. Медики и экологи настоятельно рекомендуют жителям при посещении природных зон носить закрытую одежду и тщательно осматривать себя и детей после прогулок на природе.