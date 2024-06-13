Три боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Волоколамске

Взрывотехники «Мособлпожспас» ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Волоколамске. К специалистам обратились местные жители, которые обнаружили опасные находки в деревне Михайловское.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов рассказал, что недалеко от частных домов жители обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в селе Ивановское, нашли сразу два 76-миллиметровых снаряда.

«Взрывотехники поместили боеприпасы в специальный контейнер, после чего отвезли их на полигон, где обезвредили с соблюдением техники безопасности. Спасатели обеспечивали взаимодействие специалистов ПСО № 2 с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпасов и до их полной ликвидации», — рассказала Образцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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