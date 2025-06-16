Три аварийных дома снесут в Пушкинском округе в 2025 году

Государственную программу переселения граждан из аварийного жилфонда Московской области продолжают реализовывать в Пушкинском округе. В этом году в ее рамках снесут еще три дома.

Под программу попали дом № 12 на улице Некрасова, дом № 10 на улице Текстильщиков в Пушкино и дом № 25 на улице Свердлова в Красноармейске. Их признали аварийными до 2017 года.

Жителей восьми помещений дома на Свердлова администрация уже переселила. В другое жилье также переехали жильцы 26 помещений дома на Некрасова и пяти — на Текстильщиков.

«Подрядчик по сносу уже определен, он приступит к работам через 10 дней. Будет установлено ограждение. Пока он готовит проект организации сноса, только после этого мы сможем допустить его к проведению работ. Все работы будут выполнены в течение 30 дней по этим трем домам», — отметила заместитель главы Пушкинского городского округа Людмила Конопатченкова.

Также встречу с жителями дома в Красноармейске провели Людмила Конопатченкова и уполномоченный главы Пушкинского округа Ольга Алексеева. Они отметили, что для проведения процедуры всех собственников должны снять с регистрационного учета.