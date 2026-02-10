Третья зимняя гонка прошла в парке «Жемчужина»

В парке «Жемчужина» в Серпухове соревновались люди и их четвероногие друзья. Здесь состоялась третья по счету зимняя гонка.

Мероприятие, собравшее десятки участников и сотни зрителей, прошло в рамках проектов «Парки Подмосковья» и «Парки Серпухова». Инициаторами спортивного праздника выступили местные клубы — клуб любителей животных «Осирис» и туристический клуб «Следы». Они смогли организовать состязание, которое объединило людей и их питомцев. Главной «фишкой» гонки стал формат командного забега «4×4». Каждая команда состояла из четырех человек и четырех собак, которым предстояло вместе преодолеть зимнюю трассу, показать ловкость в эстафетах и справиться с разнообразными испытаниями, подготовленными организаторами.

«Мы давно хотели объединить людей и их четвероногих друзей в одном спортивном мероприятии, создать площадку, где каждый мог бы проявить себя и получить удовольствие от совместной активности. Рады, что гонка привлекает все больше участников и набирает обороты», — поделились организаторы.