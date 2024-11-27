Лекция о советской научной фантастике пройдет в Серпухове 30 ноября

Тридцатого ноября в шесть вечера в Серпухове состоится лекция, посвященная Павлу Клушанцеву. Она пройдет на улице Дзержинского, 3А, и будет интересна всем, кто любит кино и научную фантастику.

На лекции расскажут о жизни и творчестве режиссера, который опередил свое время, создавая фильмы о космосе задолго до появления жанра в Голливуде. Павел Клушанцев не только снимал картины, но и был настоящим новатором, использовавшим сложные визуальные эффекты, которые вдохновляли будущих мастеров.

В рамках встречи посетители больше узнают о его биографии, увидят моменты из фильмов, которые сделали его знаменитым, и посмотрят фильм «Планета бурь» 1961 года.

Лекцию проведет историк мировой анимации Винни Лужин. Минимальный возраст для участия — двенадцать лет.

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