Третий вертолет санитарной авиации заступил на дежурство в Подмосковье

Еще один вертолет санитарной авиации заступил на дежурство в Подмосковье. Воздушный транспорт поможет быстро доставлять пациентов в больницы, минуя дорожные пробки.

Санавиация применяется в тех случаях, когда нужно доставить пациента в больницу как можно быстрее. Например, после ДТП.

«В августе начал работу Детский клинический центр имени Рошаля, который круглосуточно принимает пациентов со всего Подмосковья для оказания экстренной помощи. Для транспортировки детей на дежурство заступил третий вертолет санавиации», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В каждом вертолете санавиации есть бригада медиков, в составе которой работают анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры центра медицины катастроф. Посадочные площадки оборудованы таким образом, чтобы можно было вылетать даже в темное время суток.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.